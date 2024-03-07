Латвія посилює охорону кордону з білоруссю з наступного тижня
Київ • УНН
Латвія посилить охорону кордону з білоруссю з 13 березня по 12 вересня 2024 року через нову хвилю нелегальних мігрантів.
Через нову хвилю потоку нелегальних мігрантів Міністерство внутрішніх справ (МВС) пропонує найближчим часом відновити посилений режим охорони кордону Латвії з білоруссю. Про це йдеться у підготовленому МВС проекті розпорядження, передає Delfi, пише УНН.
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Зазначається, що посилений режим охорони кордону діятиме з 13 березня до 12 вересня 2024 року.
У зимові місяці потік мігрантів до Латвії, який підтримує білорусь, зменшився, тому посилений прикордонний режим не було продовжено після 10 лютого 2024 року. Однак зараз, коли тиск нелегальної міграції знову зростає, Державна прикордонна охорона закликає знову запровадити посилений прикордонний режим,
Планується відновити посилений режим охорони кордону у Лудзенському краї, Краславському краї, Аугшдаугівському краї, Даугавпілсі та Каунатській волості Резекненського краю.
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