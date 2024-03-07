Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели

Из-за новой волны потока нелегальных мигрантов Министерство внутренних дел (МВД) предлагает в ближайшее время восстановить усиленный режим охраны границы Латвии с беларусью. Об этом говорится в подготовленном МВД проекте распоряжения, передает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что усиленный режим охраны границы будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года.

В зимние месяцы поток мигрантов в Латвию, который поддерживает беларусь, уменьшился, поэтому усиленный пограничный режим не был продлен после 10 февраля 2024 года. Однако сейчас, когда давление нелегальной миграции снова растет, Государственная пограничная охрана призывает снова ввести усиленный пограничный режим, - говорится в сообщении.

Планируется восстановить усиленный режим охраны границы в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдауговском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Напомним

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