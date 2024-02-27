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Латвія продовжила обмеження на в’їзд для громадян росії ще на рік

Київ • УНН

 • 27623 перегляди

Латвія продовжує обмеження на в'їзд для громадян росії ще на один рік через триваючу військову агресію рф в Україні, що становить загрозу для внутрішньої безпеки Латвії.

Латвія продовжила обмеження на в’їзд для громадян росії ще на рік

Латвія продовжила чинні обмеження на в’їзд на свою територію громадян росії на один рік. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Через продовження військової агресії росії в Україні, яка все ще становить загрозу внутрішній безпеці Латвії, Кабінет міністрів у вівторок, 27 лютого, підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ (МЗС) продовжити термін дії обмежень для в'їзду російських громадян до Латвії на один рік,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі обмеження діють до 4 березня цього року, однак уряд вирішив продовжити їх до 4 березня 2025 року.

Раніше прийнята урядом постанова передбачає обмеження на в'їзд громадян росії, які бажають перетнути зовнішній кордон Європейського Союзу (ЄС) з туристичною та розважальною метою.

Зараз росіяни можуть отримати візи для в’їзду лише у виняткових випадках – за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії, а також "з гуманітарних міркувань" у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії.

Нагадаємо

Латвія на законодавчому рівні ввела заборону на імпорт російського зерна та закликає застосувати такі ж європейські санкції, на тлі того, що всі такі товари можуть бути замінена продукцією з України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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