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Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год

Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:30  •  11630 просмотра

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Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.

Латвия продлила действующие ограничения на въезд на свою территорию граждан россии на один год. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Из-за продолжения военной агрессии россии в Украине, которая все еще представляет угрозу внутренней безопасности Латвии, Кабинет министров во вторник, 27 февраля, поддержал предложение Министерства иностранных дел (МИД) продлить срок действия ограничений для въезда российских граждан в Латвию на один год,

- говорится в сообщении.

Детали

Сейчас ограничения действуют до 4 марта этого года, однако правительство решило продлить их до 4 марта 2025 года.

Ранее принятое правительством постановление предусматривает ограничения на въезд граждан россии, желающих пересечь внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) с туристической и развлекательной целью.

Сейчас россияне могут получить визы для въезда только в исключительных случаях - по заявлениям членов семьи граждан Латвии или других стран ЕС и от россиян с видом на жительство в Латвии, а также "по гуманитарным соображениям" в случае болезни или смерти близкого родственника, угрозы для себя или для участия в заседании суда в Латвии.

Напомним

Латвия на законодательном уровне ввела запрет на импорт российского зерна и призывает применить такие же европейские санкции, на фоне того, что все такие товары могут быть заменены продукцией из Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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