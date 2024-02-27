Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год
Киев • УНН
Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.
Латвия продлила действующие ограничения на въезд на свою территорию граждан россии на один год. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Из-за продолжения военной агрессии россии в Украине, которая все еще представляет угрозу внутренней безопасности Латвии, Кабинет министров во вторник, 27 февраля, поддержал предложение Министерства иностранных дел (МИД) продлить срок действия ограничений для въезда российских граждан в Латвию на один год,
Детали
Сейчас ограничения действуют до 4 марта этого года, однако правительство решило продлить их до 4 марта 2025 года.
Ранее принятое правительством постановление предусматривает ограничения на въезд граждан россии, желающих пересечь внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) с туристической и развлекательной целью.
Сейчас россияне могут получить визы для въезда только в исключительных случаях - по заявлениям членов семьи граждан Латвии или других стран ЕС и от россиян с видом на жительство в Латвии, а также "по гуманитарным соображениям" в случае болезни или смерти близкого родственника, угрозы для себя или для участия в заседании суда в Латвии.
Напомним
Латвия на законодательном уровне ввела запрет на импорт российского зерна и призывает применить такие же европейские санкции, на фоне того, что все такие товары могут быть заменены продукцией из Украины.
Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год
Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.
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