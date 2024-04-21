Латвийца обвиняют в планировании диверсий в Украине

В Латвии прокуратура обвинила гражданина страны по подозрению в том, что он отправился в Украину для совершения диверсий. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Ивана Тарабанова обвиняют в попытке незаконного участия в войне и поездке с целью терроризма.

Рассмотрение его дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня. В настоящее время он находится под стражей.

Сообщается, что в январе 2022 г. Тарабанов отправился для участия в войне на территории Украины. Получив задание от неизвестного лица по имени "Александр", он должен был провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины. Подробности не разглашаются.

Расследованием дела занималась Служба госбезопасности Латвии.

Сейчас ведомство проверяет информацию о возможном незаконном участии других граждан Латвии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

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