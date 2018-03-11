"Лацио" вырвало ничью в Серии А перед матчем с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Противник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы римское "Лацио" на выезде провел поединок в итальянской Серии А против ФК "Кальяри", передает корреспондент УНН.
В середине первой половины римляне пропустили фланговую атаку и навес от "Кальяри". Удар головой представителя Северной Кореи Хана кипер Стракоша парировал, мяч попал в перекладину и отлетел прямо на голову Леонардо Паволетти, который одним касанием открыл счет - 1: 0.
От "бьянкочелести" позднее произошел опасный штрафной, но после навеса Луиса Альберто Стефану Раду совсем немного не удалось дотянуться до мяча чтобы отправить его в сетку ворот. Однако второй навес со штрафного в исполнении Л.Альберто все-таки закончился взятием ворот. Защитник Чеппителли в борьбе с Лукас срезал мяч в собственные ворота - 1:1.
В следующей половине римляне владели инициативой и преимуществом во владении мячом, но до моментов дело не доходило. Зато в тривиальной ситуации "Лацио" "привезли" пенальти в свои ворота (арбитр назначил его только после использования системы видео повторов VAR). 11-метровый реализовал Барелла. В компенсированное время бомбардир "орлов" Иммобиле находясь спиной к воротам "Кальяри" создал шедевральный гол, отправив мяч в одно касание пяткой в сетку ворот - 2:2.
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Италии команда Индзаги с 53 очками пока находится на 4-м месте уступая 3 баллами "Роме". Кроме того, "Интер" имеет две игры в запасе и уступает римлянам только 2 баллами.
Добавим также, ответный матч "Динамо" - "Лацио" пройдет в Киеве 15 марта.