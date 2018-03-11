"Лаціо" вирвало нічию в Серії А перед матчем з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Супротивник київського "Динамо" по 1/8 фіналу Ліги Європи римське "Лаціо" на виїзді провів поєдинок в італійській Серії А проти ФК "Кальярі", передає кореспондент УНН.
В середині першої половини римляни пропустили флангову атаку і навіс від "Кальярі". Удар головою представника Північної Кореї Хана кіпер Стракоша парирував, м'яч потрапив у поперечину і відлетів прямо на голову Леонардо Паволетті, який одним дотиком відкрив рахунок – 1:0.
Від "бьянкочелесті" згодом стався небезпечний штрафний, але після навісу Луїса Альберто Стефану Раду трохи не вдалося дотягнутися до м'яча аби переправити його у сітку воріт. Однак другий навіс зі штрафного у виконанні Л.Альберто все-таки закінчився взяттям воріт. Оборонець Чеппітеллі у боротьбі із Лукасом Лейвою зрізав м'яч у власні ворота – 1:1.
В наступній половині римляни володіли ініціативою та перевагою у володінні м'ячем, але до моментів справа не доходила. Натомість у тривіальній ситуації "Лаціо" "привезли" пенальті на власні ворота (арбітр призначив його тільки після використання системи відео повторів VAR). 11-метровий реалізував Барелла. В компенсований час бомбардир "орлів" Чіро Іммобіле знаходячись спиною до воріт "Кальярі" створив шедевральний гол, відправивши м'яч в один дотик п'ятою у сітку воріт – 2:2.
Відзначимо, що в турнірній таблиці чемпіонату Італії команда Індзагі з 53 очками поки знаходиться на 4-й сходинці поступаючись 3 балами "Ромі". Окрім того, "Інтер" має дві гри в запасі і поступається римлянам тільки 2 балами.
Додамо також, матч-відповідь "Динамо" – "Лаціо" пройде в Києві 15-го березня.