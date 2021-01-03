Добро пожаловать в 2021-ый: в Конго могла появиться новая смертельная болезнь

"Сейчас мы находимся в мире, где появятся новые патогены. И это то, что представляет собой угрозу для человечества", - сказал он CNN.

Так, в Ингенде опасения столкнуться с новым смертельным вирусом оставались реальными даже после выздоровления пациентки с симптомами, похожими на Эбола. Ее образцы были протестированы на месте и отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований Конго (INRB) в Киншасе, где они были дополнительно проверены на другие заболевания с аналогичными симптомами.

Результаты оказались отрицательными, болезнь, которая поразила ее, остается загадкой.

Врачи опасаются, что женщина, личность которой остается засекреченной, станет нулевым пациентом "болезни X", первой известной инфекции нового патогена, который может охватить мир так же быстро, как коронавирус, но с уровнем смертности Эбола от 50 до 90%.

Так называемая "Болезнь X" на данный момент является гипотетической, вспышка, которой опасаются ученые и эксперты в области общественного здравоохранения, может привести к серьезным заболеваниям во всем мире, если и когда она состоится, согласно ВОЗ.

"X" означает неожиданная.

Напомним, в середине декабря в Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, мутация может быть на 70% более заразной чем "обычный" SARS-CoV-2. В свою очередь директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что "британский" штамм, вероятно, больше распространяется среди более молодых групп населения. При этом, он не влияет на тяжесть течения болезни.

Впоследствии в ЮАР также заявили, что нашли еще одну мутацию коронавируса.

Как сообщал УНН, новые мутации коронавируса из Великобритании и Южной Африки составляют общий "высокий риск" для Европы.