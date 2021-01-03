Ласкаво просимо в 2021-ий: в Конго могла з'явитися нова смертельна хвороба

"Зараз ми знаходимося в світі, де з'являться нові патогени. І це те, що являє собою загрозу для людства", - сказав він CNN.

Так, в Інгенде побоювання зіткнутися з новим смертельним вірусом залишалися реальними навіть після одужання пацієнтки з симптомами, схожими на Ебола. Її зразки були протестовані на місці і відправлені до Національного інституту біомедичних досліджень Конго (INRB) в Кіншасі, де вони були додатково перевірені на інші захворювання з аналогічними симптомами.

Результати виявилися негативними, хвороба, яка вразила її, залишається загадкою.

Лікарі побоюються, що жінка, особа якої залишається засекреченою, стане нульовим пацієнтом "хвороби X", першої відомої інфекції нового патогена, який може охопити світ так само швидко, як коронавірус, але з рівнем смертності Ебола від 50 до 90%.

Так звана "Хвороба X" на даний момент є гіпотетичною, спалах, якого побоюються вчені і експерти в галузі суспільної охорони здоров'я, може призвести до серйозних захворювань у всьому світі, якщо і коли він відбудеться, згідно ВООЗ.

"X" означає несподівана.

Нагадаємо, в середині грудня в Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу. За словами прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація може бути на 70% більш заразною за "звичайний" SARS-CoV-2. У свою чергу директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що "британський" штам, імовірно, більше поширюється серед більш молодих груп населення. При цьому, він не впливає на тяжкість перебігу хвороби.

Згодом в ПАР також заявили, що знайшли ще одну мутацію коронавірусу.

Як повідомляв УНН, нові мутації коронавірусу з Великої Британії і Південної Африки складають загальний "високий ризик" для Європи.