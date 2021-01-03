Ласкаво просимо в 2021-ий: в Конго могла з'явитися нова смертельна хвороба

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 5418 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 17737 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42643 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 91034 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177185 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205726 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180349 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171567 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115472 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89778 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 8286 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204960 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236387 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325148 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5614 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8824 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44710 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48188 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52554 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Ласкаво просимо в 2021-ий: в Конго могла з'явитися нова смертельна хвороба

Київ • УНН

 • 20026 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У місті Інгенде на заході Демократичної Республіки Конго госпіталізували жінку з ознаками лихоманки, однак лікарям поки не вдалося виявити у пацієнтки відому науці хворобу. Про це повідомив генеральний директор Національного інституту дослідження біомедицини Конго Жан-Жак Муембе Тамфум, який свого часу допоміг виявити лихоманку Ебола, передає УНН з посиланням на CNN.

Ласкаво просимо в 2021-ий: в Конго могла з'явитися нова смертельна хвороба

"Зараз ми знаходимося в світі, де з'являться нові патогени. І це те, що являє собою загрозу для людства", - сказав він CNN.

Так, в Інгенде побоювання зіткнутися з новим смертельним вірусом залишалися реальними навіть після одужання пацієнтки з симптомами, схожими на Ебола. Її зразки були протестовані на місці і відправлені до Національного інституту біомедичних досліджень Конго (INRB) в Кіншасі, де вони були додатково перевірені на інші захворювання з аналогічними симптомами.

Результати виявилися негативними, хвороба, яка вразила її, залишається загадкою.

Лікарі побоюються, що жінка, особа якої залишається засекреченою, стане нульовим пацієнтом "хвороби X", першої відомої інфекції нового патогена, який може охопити світ так само швидко, як коронавірус, але з рівнем смертності Ебола від 50 до 90%.

Так звана "Хвороба X" на даний момент є гіпотетичною, спалах, якого побоюються вчені і експерти в галузі суспільної охорони здоров'я, може призвести до серйозних захворювань у всьому світі, якщо і коли він відбудеться, згідно ВООЗ.

"X" означає несподівана.

Нагадаємо, в середині грудня в Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу. За словами прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація може бути на 70% більш заразною за "звичайний" SARS-CoV-2. У свою чергу директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що "британський" штам, імовірно, більше поширюється серед більш молодих груп населення. При цьому, він не впливає на тяжкість перебігу хвороби.

Згодом в ПАР також заявили, що знайшли ще одну мутацію коронавірусу.

Як повідомляв УНН, нові мутації коронавірусу з Великої Британії і Південної Африки складають загальний "високий ризик" для Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26