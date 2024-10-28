Ла-Нинья может вызвать сильную засуху на равнинах США в зимние месяцы

Условия климатического цикла Ла-Нинья способны повлиять на основные районы выращивания пшеницы.

Пишет УНН со ссылкой на NOOA и Scripps News .

Национальное управление океанических и атмосферных исследований заявило, что прогнозирует развитие условий Ла-Нинья этой зимой.

"Ожидается, что этой зимой зарождающаяся Ла-Нинья повлияет на будущие зимние модели, особенно на наши прогнозы осадков, - сказал Джон Готтшальк, руководитель отделения оперативного прогнозирования Центра климатических прогнозов.

В США Ла-Нинья обычно приносит теплые и сухие зимы для большей части юга и востока. Но на северо-западе США зимы обычно более холодные и влажные.

Прогноз в частности предусматривает, что на юго-западе и некоторых районах равнин США засуха может усилиться.

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"К сожалению, после короткого периода весной 2024 года с минимальными засушливыми условиями по всей стране, более четверти территории континентальной части США в настоящее время находится как минимум в умеренной засухе", - сказал Брэд Пью, оперативный руководитель по засухам в Центре климатических прогнозов NOAA.

Справка

Климатический феномен Ла-Нинья, связанный со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Явление Ла-Нинья (La Nina, "девочка" в переводе с испанского) характеризуется аномальным снижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс является обратным по отношению к Эль-Ниньо (El Nino, "мальчик"), которое связано, наоборот, с потеплением в той же зоне.

Влияние на погоду в США

В 2023-24 годах в США была самая теплая зима за всю историю наблюдений. В восьми штатах на Верхнем Среднем Западе, в Великих Озерах и на Северо-Востоке самые теплые зимы за всю историю наблюдений.

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Средняя температура была на 5,4 градуса выше среднего.

Производство пшеницы в США

США являются пятым по величине производителем пшеницы в мире.

Фермеры страны сеют озимую пшеницу и рассчитывают собрать урожай в начале следующего лета.

Согласно данным Национального центра по смягчению последствий засухи (National Drought Mitigation Center) около 52% площадей, где выращивают пшеницу, на прошлой неделе подверглись засухе. Две недели назад это все еще было 44%. Ожидается, что засуха на американских равнинах также повлияет на производство пшеницы в США.

Мировое производство пшеницы

Тем временем Международный совет по зерну (IGC) оценил мировое производство пшеницы на 2024-2025 годы в 798 миллионов тонн, что почти не изменилось по сравнению с предыдущей оценкой. Оценка мирового потребления пшеницы пересмотрена в сторону увеличения. В то же время, дефицит предложения увеличили до 6 миллионов тонн. Потребление, вероятно, составит около 804 миллионов тонн, что незначительно увеличится с 803 миллионов тонн.

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года