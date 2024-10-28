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Ла-Нінья може спричинити сильну посуху на рівнинах США в зимові місяці

Київ • УНН

 • 16219 перегляди

NOAA прогнозує розвиток умов Ла-Нінья цієї зими, що може призвести до сильної посухи на рівнинах США. Вже зараз 52% площ вирощування пшениці в США потерпають від посухи.

Ла-Нінья може спричинити сильну посуху на рівнинах США в зимові місяці

Умови кліматичного циклу Ла-Нинья здатні вплинути на основні райони вирощування пшениці.

Пише УНН із посиланням на NOOA та Scripps News .

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень заявило, що прогнозує розвиток умов Ла-Нінья цієї зими.

"Очікується, що цієї зими Ла-Нінья, що зароджується, вплине на майбутні зимові моделі, особливо на наші прогнози опадів, - сказав Джон Готтшальк, керівник відділення оперативного прогнозування Центру кліматичних прогнозів.

У США Ла-Нінья зазвичай приносить теплі та сухі зими для більшої частини півдня та сходу. Але на північному заході США зими зазвичай більш холодні та вологі.

Прогноз зокрема передбачає, що на південному заході та деяких районах рівнин США посуха може посилитися.

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"На жаль, після короткого періоду навесні 2024 року з мінімальними посушливими умовами по всій країні, понад чверть території континентальної частини США в даний час знаходиться як мінімум у помірній посусі", - сказав Бред П'ю, оперативний керівник із посух у Центрі кліматичних прогнозів NOAA.

Довідка

Кліматичний феномен Ла-Нінья, пов'язаний зі зниженням температури води в екваторіальній частині Тихого океану. Явище Ла-Нінья (La Nina, "дівчинка" в перекладі з іспанської) характеризується аномальним зниженням температури поверхні води в центральній та східній частині тропічної зони Тихого океану. Цей процес є зворотним по відношенню до Ель-Ніньо (El Nino, "хлопчик"), яке пов'язане, навпаки, з потеплінням в тій же зоні.

Вплив на погоду у США

У 2023-24 роках у США була найтепліша зима за всю історію спостережень. У восьми штатах на Верхньому Середньому Заході, у Великих Озерах і на Північному Сході найтепліші зими за всю історію спостережень.

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Середня температура була на 5,4 градуса вище середнього.

Виробництво пшениці в США

США є п'ятим за величиною виробником пшениці у світі.

Фермери країни сіють озиму пшеницю і розраховують зібрати врожай на початку наступного літа.

Відповідно до даних Національного центру із пом'якшення наслідків посухи (National Drought Mitigation Center) близько 52% площ, де вирощують пшеницю, минулого тижня зазнали посухи. Два тижні тому це все ще було 44%. Очікується, що посуха на американських рівнинах також вплине на виробництво пшениці в США.

Світове виробництво пшениці

Тим часом Міжнародна рада по зерну (IGC) оцінила світове виробництво пшениці на 2024-2025 роки в 798 мільйонів тонн, що майже не змінилося в порівнянні з попередньою оцінкою. Оцінку світового споживання пшениці переглянуто в бік збільшення. Водночас, дефіцит пропозиції збільшили до 6 мільйонів тонн. Споживання, ймовірно, становитиме близько 804 мільйонів тонн, що незначно збільшиться з 803 мільйонів тонн.

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