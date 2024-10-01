Київ пережив найтепліший вересень за 143 роки спостережень
Київ • УНН
У вересні 2023 року середня температура в Києві склала +20,6°С, що на 5,7°С вище норми. Зафіксовано 11 температурних рекордів, а опадів випало лише 36% від норми.
Вересень цього року став найтеплішим у Києві з 1881 року, середня температура становила 20,6°С, а опадів зафіксовано лише 36% від норми, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +20,6°С, що на 5,7°С вище за кліматичну норму.
"Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року, перемістивши минулорічний на другу сходинку. За місяць у столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів", - повідомили в установі.
Як зазначається, найхолодніше у столиці було 19 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4°С, а найтепліше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +33,0°С.
Опадів на проспекті Науки, 37, як вказано, випало 21 мм, або 36% кліматичної норми.
Погода у Києві встановила 11 рекордів у вересні30.09.24, 13:24 • 15857 переглядiв