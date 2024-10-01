Киев пережил самый теплый сентябрь за 143 года наблюдений
Киев • УНН
В сентябре 2023 года средняя температура в Киеве составила +20,6°С, что на 5,7°С выше нормы. Зафиксировано 11 температурных рекордов, а осадков выпало лишь 36% от нормы.
Сентябрь этого года стал самым теплым в Киеве с 1881 года, средняя температура составила 20,6°С, а осадков зафиксировано лишь 36% от нормы, сообщили во вторник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы.
«Нынешний сентябрь стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на второе место. За месяц в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов», - сообщили в учреждении.
Как отмечается, холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а теплее всего - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С.
Осадков на проспекте Науки, 37, как указано, выпало 21 мм, или 36% климатической нормы.
Погода в Киеве установила 11 рекордов в сентябре30 сентября 2024, 10:24 • 14790 просмотров