Киев пережил самый теплый сентябрь за 143 года наблюдений

Сентябрь этого года стал самым теплым в Киеве с 1881 года, средняя температура составила 20,6°С, а осадков зафиксировано лишь 36% от нормы, сообщили во вторник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы.

«Нынешний сентябрь стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на второе место. За месяц в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов», - сообщили в учреждении.

Как отмечается, холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а теплее всего - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С.

Осадков на проспекте Науки, 37, как указано, выпало 21 мм, или 36% климатической нормы.

Погода в Киеве установила 11 рекордов в сентябре