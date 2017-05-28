Л.Цуренко вышла победительницей из украинского дерби на Ролан Гаррос

Дважды Украинская обменивались брейками в стартовой партии, пока при счёте 4: 5 Л.Цуренко не получила двойной сетбол на подаче К.Козловои и реализовала его (6: 4). В перерыве К.Козлова обратилась за помощью к физиотерапевта и воспользовалась медицинской паузой. Во второй партии Л.Цуренко полностью завладела инициативой на корте, оформив три брейка - 6: 0.

Отметим, что сегодня К.Козлова провела свой дебютный поединок в основе "Ролан Гаррос", а Л.Цуренко впервые в карьере смогла пробиться во второй круг турнира.

Заметим, что в следующем раунде соревнований вторая ракетка Украины сыграет с Екатериной Макаровой из России. К.Макарова ведет в личном противостоянии 2: 0, последний очный поединок состоялся в прошлом году в Майами, где россиянка оформила победу в трех сетах (6: 3, 4: 6, 3: 6).