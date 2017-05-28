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Л.Цуренко вийшла переможницею з українського дербі на Ролан Гаррос

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вперше в кар'єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції, обігравши у першому колі свою співвітчизницю Катерину Козлову, передає УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.

Л.Цуренко вийшла переможницею з українського дербі на Ролан Гаррос

Двічі українки обмінювалися брейками у стартовій партії, поки при рахунку 4:5 Л.Цуренко не отримала подвійний сетбол на подачі К.Козлової і реалізувала його (6:4). У перерві К.Козлова звернулася за допомогою до фізіотерапевта і скористалася медичною паузою. У другій партії Л.Цуренко повністю заволоділа ініціативою на корті, оформивши три брейка – 6:0.

Відзначимо, що сьогодні К.Козлова провела свій дебютний поєдинок у основі "Ролан Гаррос", а Л.Цуренко вперше в кар'єрі змогла пробитися до другого кола турніру.

Зауважимо, що у наступному раунді змагань друга ракетка України зіграє з Катериною Макаровою з Росії. К.Макарова веде в особистому протистоянні 2:0, останній очний поєдинок відбувся в минулому році в Маямі, де росіянка оформила перемогу в трьох сетах (6:3, 4:6, 3:6).

 

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