Л.Цуренко вийшла переможницею з українського дербі на Ролан Гаррос
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вперше в кар'єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції, обігравши у першому колі свою співвітчизницю Катерину Козлову, передає УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.
Двічі українки обмінювалися брейками у стартовій партії, поки при рахунку 4:5 Л.Цуренко не отримала подвійний сетбол на подачі К.Козлової і реалізувала його (6:4). У перерві К.Козлова звернулася за допомогою до фізіотерапевта і скористалася медичною паузою. У другій партії Л.Цуренко повністю заволоділа ініціативою на корті, оформивши три брейка – 6:0.
Відзначимо, що сьогодні К.Козлова провела свій дебютний поєдинок у основі "Ролан Гаррос", а Л.Цуренко вперше в кар'єрі змогла пробитися до другого кола турніру.
Зауважимо, що у наступному раунді змагань друга ракетка України зіграє з Катериною Макаровою з Росії. К.Макарова веде в особистому протистоянні 2:0, останній очний поєдинок відбувся в минулому році в Маямі, де росіянка оформила перемогу в трьох сетах (6:3, 4:6, 3:6).