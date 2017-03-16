Л.Стиренко: проконтролировать нелегального производителя потребительских товаров - невозможно

По ее словам, проверять торговцев товарами в Интернете, которые нигде не зарегистрированы, невозможно.

"Что касается пищевой продукции, то она подпадает под действие отдельного Закона "О защите прав потребителей". Если говорить о водке, то первое, на что стоит обратить внимание, - это маркировка и упаковка. Например, они не могут быть упакованы в тетрапак. А если вы посмотрите, то в основном все они упаковываются в тетрапак.

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Кроме того, что касается водки, то у нас есть регулятор - Государственная фискальная служба, которая устанавливает цены на водочные изделия. Это все отслеживается, и даже на обывательском уровне. Если вы видите, что в Интернете стоимость водки меньше, чем минимально установленные цены, то понятно, что это не может быть законно. И должна возникать вопрос: за счет чего? Я не скажу, что все это некачественное, потому что дешевле может быть за счет неуплаты налогов или других элементов себестоимости за счет чего они цену снижают. Но риски того, что это суррогат очень высокие. И это уже элементы мошенничества.

Есть проблема, законопослушные субъекты хозяйствования, - к ним проще применять любые санкции и просто контролировать их деятельность. Мы их можем найти, они открыты. А это (в Интернете - ред.) мошенники, и с ними труднее бороться. Нет ни информации, ничего. Эта цепочка может включать в себя несколько различных субъектов", - рассказала Л.Стиренко.

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По ее словам, нелегального производителя невозможно проконтролировать, а отсутствие контроля и приводит к негативным последствиям для потребителей, желая сэкономить они часто попадают на фальсифицированную продукцию.

"Дело в том, если это нелегальное производство водки, то значит что там отсутствует какой-либо контроль. А если отсутствует контроль, то и отсутствует ответственность. Проблема в том, что люди так хотят сэкономить, а потом и страдают от негативных последствий такой экономии", - отметила Л.Стиренко.

Она подчеркнула, что потребителям нужно донести понимание того, что если они покупают товары у нелегальных продавцов, то государство не сможет их защитить в рамках правового регулирования.

Напомним, как сообщал УНН, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.