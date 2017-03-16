Л.Стиренко: проконтролювати нелегального виробника споживчих товарів - неможливо

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Продавців фальсифікованої продукції, які торгують в Інтернеті, у тому числі й алкоголем, відслідкувати практично неможливо. Тому єдиний шлях убезпечити споживачів від фальсифікату - це інформування їх про ймовірні наслідки таких покупок. Таку думку у коментарі УНН висловила т.в.о заступника Голови Держпродспоживслужби Лілія Стиренко.

За її словами, перевіряти торгівців товарами в Інтернеті, які ніде не зареєстровані, не можливо.

“Що стосується харчової продукції, то вона підпадає під дію окремого Закону „Про захист справ споживачів“. Якщо говорити про горілку, то перше, на що варто звернути увагу, - це маркування і упаковка. Наприклад, вони не можуть бути упаковані у тетрапаки. А якщо ви подивитеся, то в основному всі вони упаковуються у тетрапаки.

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Окрім того, що стосується горілки, то у нас є регулятор — Державна фіскальна служба, яка встановлює ціни на горілчані вироби. Це все відслідковується, і навіть, на обивательському рівні. Якщо ви бачите, що в Інтернеті вартість горілки менша, ніж мінімально встановлені ціни, то зрозуміло, що це не може бути законно. І має виникати питання: за рахунок чого? Я не скажу, що все це неякісне, тому що дешевше може бути за рахунок несплати податків чи інших елементів собівартості вони ціну понижують. Але ж ризики того, що це сурогат дуже високі. І це вже елементи шахрайства.

Є проблема, що законослухняні суб’єкти господарювання, — до них простіше застосовувати будь-які санкції і просто контролювати їх діяльність. Ми їх можемо знайти, вони відкриті. А це (в Інтернеті — ред.) шахраї, і з ним важче боротися. Немає ні інформації, нічого. Цей ланцюжок може включати в себе декілька різних суб’єктів”, — розповіла Л.Стиренко.

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За її словами, нелегального виробника не можливо проконтролювати, а відсутність контролю і призводить до негативних наслідків для споживачів, які бажаючи зекономити та часто потрапляють на фальсифіковану продукцію.

“Справа в тім, якщо це нелегальне виробництво горілки, то значить що там відсутній будь-який контроль. А якщо відсутній контроль, то і відсутня відповідальність. Проблема в тому, що люди так хочуть зекономити, а потім і страждають від негативних наслідків такої економії”, — зазначила Л.Стиренко.

Вона наголосила, що до споживачів потрібно донести розуміння того, що якщо вони купують товари у нелегальних продавців, то держава не зможе їх захистити у межах правового регулювання.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

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