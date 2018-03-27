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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 19364 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 52354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 90698 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106047 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114788 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120791 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132131 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146714 просмотра

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Квентину Тарантино сегодня исполнилось 55 лет

Квентину Тарантино сегодня исполнилось 55 лет

Киев  •  УНН

 • 28203 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Выдающийся кинорежиссер современности, несравнимый Квентин Тарантино во вторник, 27 марта празднует свой 55-й день рождения, передает УНН.

Гениальный режиссер, актер и сценарист ознакомил мир со своей первой полнометражной картиной “Бешеные псы” еще в 1991 году.

Мировую известность Тарантино получил после картины “Криминальное чтиво” 1994 года, которая принесла ему “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля, а также премии “Оскар” и “Золотой глобус” за лучший сценарий. К самым популярным его работ относятся также две части “Убить Билла” 2003-2004 годов, “Бесславные ублюдки” 2009 года, “Джанго освобожденный” 2012 и “Омерзительная восьмерка” 2015 года. За сценарий к “Джанго освобожденный” также был удостоенным “Оскара” и “Золотого глобуса”.

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Напомним, легендарный американский режиссер Квентин Тарантино в декабре 2015 года получил звезду на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Поздравить кинематографиста приехали его друзья и коллеги по съемочной площадке: Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот и почти весь актерский состав последнего фильма Тарантино “Омерзительная восьмерка”.

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