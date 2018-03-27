Квентіну Тарантіно сьогодні виповнилось 55 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Видатний кінорежисер сучасності, незрівняний Квентін Тарантіно у вівторок, 27 березня святкує свій 55-й день народження, передає УНН.
Геніальний режисер, актор та сценарист ознайомив світ зі своєю першою повнометражною картиною “Скажені пси” ще у 1991 році.
Світову популярність Тарантіно здобув після картини “Кримінальне чтиво” 1994 року, яка принесла йому “Золоту пальмову гілку” Каннського кінофестивалю, а також премії “Оскар” і “Золотий глобус” за кращий сценарій. До найпопулярніших його робіт відносяться також дві частини “Убити Білла” 2003-2004 років, “Безславні виродки” 2009 року , “Джанго звільнений” 2012 і “Мерзенна вісімка” 2015 року. За сценарій до “Джанго звільнений” також був удостоєним “Оскара” і “Золотого глобуса”.
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Нагадаємо, легендарний американський режисер Квентін Тарантіно в грудні 2015 року отримав зірку на голлівудській Алеї слави в Лос-Анджелесі. Привітати кінематографіста приїхали його друзі та колеги по знімальному майданчику: Семюел Л. Джексон, Тім Рот і майже весь акторський склад останнього фільму Тарантіно “Мерзенна вісімка”.