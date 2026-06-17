Курс валют от НБУ на 17 июня: доллар и евро подешевели

По состоянию на среду, 17 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,78 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 44,82 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,94. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,7828 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,9413 грн (-10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,2418 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 44,56-45,05 грн, евро по 51,60-52,30 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 44,85-44,88 грн/долл. и 52,00-52,02 грн/евро.

Напомним

В мае 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 8,2%. Больше всего подорожали фрукты на 11,1%, тогда как цены на яйца упали на 15,3%.

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