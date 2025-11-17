$42.060.00
48.880.00
ukenru
05:28 • 4588 просмотра
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Курс валют от НБУ: доллар несущественно дешевеет

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 ноября на уровне 42,04 гривны. Курс евро составляет 48,98 гривны, а злотого – 11,57 гривны.

Курс валют от НБУ: доллар несущественно дешевеет

По состоянию на понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,04 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 42,06 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,98. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0423 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9835 грн (+10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,57 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,55-49,30 грн, злотый по 11,20 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,00-42,03 грн/долл. и 48,84-48,86 грн/евро.

      Напомним

      Наличности в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

      Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет06.11.25, 15:10 • 2485 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины