Курс валют от НБУ: доллар несущественно дешевеет
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 ноября на уровне 42,04 гривны. Курс евро составляет 48,98 гривны, а злотого – 11,57 гривны.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,0423 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,9835 грн (+10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,57 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,55-49,30 грн, злотый по 11,20 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,00-42,03 грн/долл. и 48,84-48,86 грн/евро.
Напомним
Наличности в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.
