Курс валют від НБУ: долар несуттєво дешевшає

Станом на понеділок, 17 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,04 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 42,06 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,98. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0423 грн (-2 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,9835 грн (+10 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,57 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,55-49,30 грн, злотий за 11,20 -11,90 грн;

на міжбанку курси становлять 42,00-42,03 грн/дол. та 48,84-48,86 грн/євро.

Нагадаємо

Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.

Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт