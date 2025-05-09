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Курс валют на 9 мая: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,51 грн/долл., что на 8 копеек ниже. В банках доллар торгуется 41,79-41,12 грн.

Курс валют на 9 мая: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5113 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,88 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,97 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,79-41,12 грн, евро по 47,39-46,70 грн, злотый по 11,30-10,65 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, евро - по 47,10-47,27 грн, злотый по 10,91-11,05 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,50 грн/долл. и 47,10-47,27 грн/евро.

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        Дополнение

        Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет доходов от обездвиженных российских активов. Средства пойдут на покрытие критических бюджетных расходов.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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