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Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців
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06:00 • 4978 перегляди

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Курс валют на 9 травня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,51 грн/дол., що на 8 копійок нижче. В банках долар торгується 41,79-41,12 грн.

Курс валют на 9 травня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5113 грн/дол., що девальвувало гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,88 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,97 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,79-41,12 грн, євро за 47,39-46,70 грн, злотий за 11,30-10,65 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,50 грн, євро - за 47,10-47,27 грн, злотий за 10,91-11,05 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,40-41,50 грн/дол. та 47,10-47,27 грн/євро.

        Механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО спростили: як він працює08.05.25, 18:07 • 9082 перегляди

        Доповнення

        Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кошти підуть на покриття критичних бюджетних видатків.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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