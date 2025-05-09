Курс валют на 9 травня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5113 грн/дол., що девальвувало гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,88 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,97 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,79-41,12 грн, євро за 47,39-46,70 грн, злотий за 11,30-10,65 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,50 грн, євро - за 47,10-47,27 грн, злотий за 10,91-11,05 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,40-41,50 грн/дол. та 47,10-47,27 грн/євро.

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Доповнення

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кошти підуть на покриття критичних бюджетних видатків.