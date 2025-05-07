Курс валют на 7 мая: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,45 грн/долл., что на 15 копеек меньше. В банках доллар торгуется по курсу 41,82-41,22 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4544 грн/долл., что девальвировало гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,96 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,98 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,82-41,22 грн, евро по 47,45-46,85 грн, злотый по 11,30-10,65 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,30 грн, евро - по 47,30-47,12 грн, злотый по 11,05-10,90 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,43 грн/долл. и 47,00-47,02 грн/евро.
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