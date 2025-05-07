Курс валют на 7 травня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,45 грн/дол., що на 15 копійок менше. В банках долар торгується за курсом 41,82-41,22 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4544 грн/дол., що девальвувало гривню на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,45 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,96 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,98 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:
- у банках долар торгується за курсом 41,82-41,22 грн, євро за 47,45-46,85 грн, злотий за 11,30-10,65 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,30 грн, євро - за 47,30-47,12 грн, злотий за 11,05-10,90 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,40-41,43 грн/дол. та 47,00-47,02 грн/євро.
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