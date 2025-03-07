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Курс валют на 7 марта: курс доллара снизился

Киев • УНН

 • 13942 просмотра

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2742 грн/дол, что на 9 копеек ниже предыдущего дня. Евро торгуется по 44,55 грн, а на межбанке доллар - 41,20-41,23 грн.

Курс валют на 7 марта: курс доллара снизился

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2742 грн/дол. По сравнению с предыдущим днем доллар упал на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/дол. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,55 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 08:40:

  • доллар можно купить за 41,70 грн, а продать за 41,15 грн в банках, евро можно купить за 44,99 грн, а продать за 44,20 грн в банках;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,25-41,36 грн, а евро - по 44,48-44,75 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,20-41,23 грн/дол. для доллара и 44,66-44,68 грн/евро для евро.

        НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты06.03.25, 15:35 • 19339 просмотров

        Дополнение

        В Нацбанке сообщили, что в Украине увеличение привлекательности евро как валюты сбережения среди населения имеет тенденцию к росту, и она достаточно долгосрочная.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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