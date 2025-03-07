Курс валют на 7 березня: курс долара знизився

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2742 грн/дол. Порівняно з попереднім днем долар впав на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,55 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

долар можна купити за 41,70 грн, а продати за 41,15 грн у банках, євро можна купити за 44,99 грн, а продати за 44,20 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,25-41,36 грн, а євро - за 44,48-44,75 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,20-41,23 грн/дол. для долара та 44,66-44,68 грн/євро для євро.

НБУ про прив'язку гривні до євро: аналізуємо, розглядаємо різні варіанти

Доповнення

У Нацбанку повідомили, що в Україні збільшення привабливості євро як валюти збереження серед населення має тенденцію до зростання, і вона досить довгострокова.