Курс валют на 7 августа: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0381 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,03 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,79 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 41,00 в банках. Евро можно купить за 45,35 грн, а продать за 44,75 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,30 грн, а евро - по 44,99-45,20 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,01-41,03 грн/долл. для доллара и 44,77-44,78 грн/евро для евро.

Напомним

Бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации на 16 млрд грн в июле. Минфин привлек 38 млрд грн от выпуска ОВГЗ, из которых 35,5 млрд грн - военные облигации для финансирования потребностей государства.