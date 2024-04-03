Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/долл., что девальвировало ее на 25 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,27 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,50 грн, а продать за 39,00 в банках.

- Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,15 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,40-39,51 грн, а евро - по 42,75-42,93 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,32-39,34 грн/долл. для доллара и 42,32-42,34 грн/евро для евро.

Напомним

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало марта достиг 5,49 триллиона гривен или 143,69 миллиарда долларов США, из которых 69,67% приходится на внешний долг, а 30,33% - на внутренний.