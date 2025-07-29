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Курс валют на 29 июля: гривна немного ослабла

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7997 грн/долл., что означает девальвацию на одну копейку. Официальный курс евро составляет 48,69 грн/евро, а злотого – 11,43 грн/злот.

Курс валют на 29 июля: гривна немного ослабла

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7997 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,69 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,43 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,45 грн, а евро по 49,32-48,72 грн, и злотый по 11,67-11,10;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,62-41,70 грн, а евро - по 48,75-49,00 грн, и злотый по 11,40-11,50;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,72-41,75 грн/долл. и 48,54-48,55 грн/евро.

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        Дополнение

        В июне 502 руководителя центральных органов власти (без учета сектора безопасности и обороны) получили более 64 млн грн зарплаты. В среднем это почти 128 тысяч гривен на человека, что в шесть раз превышает среднюю зарплату по стране. Больше всего в прошлом месяце получили руководители НАПК, ЦИК и Счетной палаты - более 200 тысяч гривен каждый.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
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