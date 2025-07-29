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"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
05:00 • 4084 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 29 липня: гривня дещо послабилася

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7997 грн/дол., що означає девальвацію на одну копійку. Офіційний курс євро становить 48,69 грн/євро, а злотого – 11,43 грн/злот.

Курс валют на 29 липня: гривня дещо послабилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7997 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,69 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,43 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-41,45 грн, а євро за 49,32-48,72 грн, і злотий за 11,67-11,10;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,62-41,70 грн, а євро - за 48,75-49,00 грн, і злотий за 11,40-11,50;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,72-41,75, грн/дол. та 48,54-48,55 грн/євро.

        Лише 0,63% українських компаній увійшли до податкового Клубу білого бізнесу: дані дослідження28.07.25, 11:35 • 2870 переглядiв

        Доповнення

        У червні 502 керівники центральних органів влади (без урахування сектору безпеки й оборони) отримали понад 64 млн грн зарплати. У середньому це майже 128 тисяч гривень на особу, що вшестеро перевищує середню зарплату по країні. Найбільше минулого місяця отримали керівники НАЗК, ЦВК і Рахункової палати - понад 200 тисяч гривень кожен.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
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        Україна
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