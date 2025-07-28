Зарплати ТОП чиновників: у червні керівникам держорганів виплатили понад 64 мільйони

У червні 502 керівники центральних органів влади (без урахування сектору безпеки й оборони) отримали понад 64 млн грн зарплати. У середньому це майже 128 тисяч гривень на особу, що вшестеро перевищує середню зарплату по країні. Найбільше минулого місяця отримали керівники НАЗК, ЦВК і Рахункової палати - понад 200 тисяч гривень кожен. Про це пише УНН із посиланням на дані Мінфіну.

За даними відомства, середній розмір місячної зарплати посадовців на керівних посадах у держустановах становив 127,99 тисячі гривень, що майже вшестеро більше за середній заробіток по країні.

Найвищі середні виплати в червні зафіксовано у таких держустановах:

НАЗК - 245,6 тис. грн;

Центральна виборча комісія - 206,4 тис. грн;

Рахункова палата - 202,9 тис. грн;

Державне космічне агентство - 193,2 тис. грн;

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунікацій - 191 тис. грн.

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