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Зарплаты ТОП-чиновников: в июне руководителям госорганов выплатили более 64 миллионов

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В июне 502 руководителя центральных органов власти получили более 64 миллионов гривен зарплаты, что в среднем составляет почти 128 тысяч гривен на человека. Самые высокие выплаты зафиксированы в НАПК, ЦИК и Счетной палате.

Зарплаты ТОП-чиновников: в июне руководителям госорганов выплатили более 64 миллионов

В июне 502 руководителя центральных органов власти (без учета сектора безопасности и обороны) получили более 64 млн грн зарплаты. В среднем это почти 128 тысяч гривен на человека, что в шесть раз превышает среднюю зарплату по стране. Больше всего в прошлом месяце получили руководители НАПК, ЦИК и Счетной палаты - более 200 тысяч гривен каждый. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Минфина.

По данным ведомства, средний размер месячной зарплаты должностных лиц на руководящих должностях в госучреждениях составил 127,99 тысячи гривен, что почти в шесть раз больше среднего заработка по стране.

Самые высокие средние выплаты в июне зафиксированы в таких госучреждениях:

  • НАПК - 245,6 тыс. грн;
    • Центральная избирательная комиссия - 206,4 тыс. грн;
      • Счетная палата - 202,9 тыс. грн;
        • Государственное космическое агентство - 193,2 тыс. грн;
          • Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммуникаций - 191 тыс. грн.

            Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко получил подозрение за махинации с зарплатой10.07.25, 11:45 • 3413 просмотров

            Алена Уткина

            Алена Уткина

            Экономикаполитика
            Министерство финансов Украины
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