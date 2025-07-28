Зарплаты ТОП-чиновников: в июне руководителям госорганов выплатили более 64 миллионов
Киев • УНН
В июне 502 руководителя центральных органов власти получили более 64 миллионов гривен зарплаты, что в среднем составляет почти 128 тысяч гривен на человека. Самые высокие выплаты зафиксированы в НАПК, ЦИК и Счетной палате.
В июне 502 руководителя центральных органов власти (без учета сектора безопасности и обороны) получили более 64 млн грн зарплаты. В среднем это почти 128 тысяч гривен на человека, что в шесть раз превышает среднюю зарплату по стране. Больше всего в прошлом месяце получили руководители НАПК, ЦИК и Счетной палаты - более 200 тысяч гривен каждый. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Минфина.
По данным ведомства, средний размер месячной зарплаты должностных лиц на руководящих должностях в госучреждениях составил 127,99 тысячи гривен, что почти в шесть раз больше среднего заработка по стране.
Самые высокие средние выплаты в июне зафиксированы в таких госучреждениях:
- НАПК - 245,6 тыс. грн;
- Центральная избирательная комиссия - 206,4 тыс. грн;
- Счетная палата - 202,9 тыс. грн;
- Государственное космическое агентство - 193,2 тыс. грн;
- Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммуникаций - 191 тыс. грн.
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