Курс валют на 29 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

05:00 • 4568 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 31621 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 49334 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 119453 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 65556 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 76606 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 111924 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125274 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105804 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 118257 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
публикации
Эксклюзивы
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августаPhoto28 августа, 21:04 • 8182 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 11966 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 9608 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 10650 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 6184 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 4576 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 31628 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 60975 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 119458 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 199049 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 128471 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 158697 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 160732 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 150710 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 181242 просмотра
Курс валют на 29 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2602 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек. Курс евро составляет 48,13 грн/евро, злотого – 11,29 грн/злотый.

Курс валют на 29 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2602 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,26 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,13 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,29 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,57-41,10 грн, евро по 48,45-47,85 грн, злотый по 11,65-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро – по 48,21-48,40 грн, злотый по 11,22-11,35 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,28-41,31 грн/долл. и 48,19-48,21 грн/евро.

        В сентябре цены на бензин могут не превышать 60 гривен за литр - эксперт28.08.25, 14:19 • 2034 просмотра

        Дополнение

        Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина принимает все необходимые меры для подготовки к отопительному сезону. В частности, это касается защиты важных энергетических объектов от воздушных ударов со стороны российских захватчиков.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Электроэнергия
        Национальный банк Украины
        Украина