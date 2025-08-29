Курс валют на 29 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2602 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек. Курс евро составляет 48,13 грн/евро, злотого – 11,29 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,26 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,13 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,29 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,57-41,10 грн, евро по 48,45-47,85 грн, злотый по 11,65-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро – по 48,21-48,40 грн, злотый по 11,22-11,35 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,28-41,31 грн/долл. и 48,19-48,21 грн/евро.
Дополнение
