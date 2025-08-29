Курс валют на 29 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

$41.320.08
47.880.39
ukenru
05:00 • 5724 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 32439 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 49751 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 120118 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 65891 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 76762 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112091 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125409 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105866 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 118315 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
45%
752мм
Популярнi новини
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпняPhoto28 серпня, 21:04 • 8690 перегляди
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна00:54 • 12283 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44 • 10082 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 10925 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 6718 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 5702 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 32421 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 61267 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 120105 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 199327 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 128617 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 158846 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 160895 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 150851 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 181377 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Brent
Т-72
E-6 Mercury

Курс валют на 29 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2602 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок. Курс євро становить 48,13 грн/євро, злотого – 11,29 грн/злотий.

Курс валют на 29 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2602 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,26 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,13 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,29 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,57-41,10 грн, євро за 48,45-47,85 грн, злотий за 11,65-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро – за 48,21-48,40 грн, злотий за 11,22-11,35 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,28-41,31 грн/дол. та 48,19-48,21 грн/євро.

        У вересні ціни на бензин можуть не перевищувати 60 гривень за літр - експерт28.08.25, 14:19 • 2036 переглядiв

        Доповнення

        Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Електроенергія
        Національний банк України
        Україна