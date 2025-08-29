Курс валют на 29 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2602 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок. Курс євро становить 48,13 грн/євро, злотого – 11,29 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2602 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,26 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,13 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,29 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,57-41,10 грн, євро за 48,45-47,85 грн, злотий за 11,65-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро – за 48,21-48,40 грн, злотий за 11,22-11,35 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,28-41,31 грн/дол. та 48,19-48,21 грн/євро.
У вересні ціни на бензин можуть не перевищувати 60 гривень за літр - експерт28.08.25, 14:19 • 2036 переглядiв
Доповнення
Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна вживає всіх необхідних заходів для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, це стосується захисту важливих енергетичних об’єктів від повітряних ударів з боку російських загарбників.