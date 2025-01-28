Курс валют на 28 января: Нацбанк незначительно девальвировал гривну

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НБУ установил официальный курс 41,94 грн/долл и 44,14 грн/евро. В банках и обменниках доллар можно приобрести за 42,25-42,30 грн, евро - за 44,30-44,45 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9479 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,94 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,14 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30: 

  • Доллар можно купить за 42,30 грн, а продать за 41,80 грн в банках. Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,70 грн в банках.
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 42,25-42,25 грн, а евро - по 44,30-44,45 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,98-41,01 грн/долл. для доллара и 44,12-44,13 грн/евро для евро.

Напомним 

С 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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