Курс валют на 28 января: Нацбанк незначительно девальвировал гривну
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс 41,94 грн/долл и 44,14 грн/евро. В банках и обменниках доллар можно приобрести за 42,25-42,30 грн, евро - за 44,30-44,45 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9479 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,94 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,14 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30:
- Доллар можно купить за 42,30 грн, а продать за 41,80 грн в банках. Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,70 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,25-42,25 грн, а евро - по 44,30-44,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,98-41,01 грн/долл. для доллара и 44,12-44,13 грн/евро для евро.
Напомним
С 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы.