Курс валют на 28 січня: Нацбанк незначно девальвував гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9479 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,94 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,14 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:30:

Долар можна купити за 42,30 грн, а продати за 41,80 грн у банках. Євро можна купити за 44,40 грн, а продати за 43,70 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,25-42,25 грн, а євро - за 44,30-44,45 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,98-41,01 грн/дол. для долара та 44,12−44,13 грн/євро для євро.

Нагадаємо

З 2026 року можуть розпочатися перші накопичення у межах накопичувальної пенсійної системи.