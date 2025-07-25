Курс валют на 25 июля: гривна немного ослабла

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,77 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,77 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,10 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00:

доллар можно купить за 41,52 грн, а продать за 42,02 грн, евро можно купить за 48,80 грн, а продать за 49,42 грн в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,63-41,70 грн, а евро - по 49,30-49,25 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,75-41,78 грн/долл. и 49,15-49,17 грн/евро.

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