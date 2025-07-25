Курс валют на 25 липня: гривня дещо послабилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,77 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,77 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,10 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00:

долар можна купити за 41,52 грн, а продати за 42,02 грн, євро можна купити за 48,80 грн, а продати за 49,42 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,63-41,70 грн, а євро - за 49,30-49,25 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,75-41,78 грн/дол. та 49,15-49,17 грн/євро.

Послаблення гривні до євро мало незначний вплив на інфляцію - НБУ