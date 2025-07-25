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Курс валют на 25 липня: гривня дещо послабилася

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,77 грн/дол., що означає девальвацію на 1 копійку. Курс євро зафіксовано на рівні 49,10 грн/євро.

Курс валют на 25 липня: гривня дещо послабилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,77 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,77 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,10 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00:

  • долар можна купити за 41,52 грн, а продати за 42,02 грн, євро можна купити за 48,80 грн, а продати за 49,42 грн у банках;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,63-41,70 грн, а євро - за 49,30-49,25 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,75-41,78 грн/дол. та 49,15-49,17 грн/євро.

        Послаблення гривні до євро мало незначний вплив на інфляцію - НБУ24.07.25, 14:30 • 2076 переглядiв

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

        ЕкономікаФінанси
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