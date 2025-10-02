Курс валют на 2 октября: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,2215 грн/долл., что является девальвацией на восемь копеек. Курс евро составляет 48,37 грн/евро, а злотого – 11,36 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,37 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,36 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,47-41,02 грн, евро по 48,78-48,15 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,21-41,30 грн, евро - по 48,65-48,80 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,22-41,25 грн/долл. и 48,46-48,48 грн/евро.
Дополнение
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Кабмину увеличить прожиточный минимум в 2026 году на одного человека в месяц с 3209 грн до 8 196,64 грн. Минимальную заработную плату – с 8647 грн до 9 664 грн. в месяц.