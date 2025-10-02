$41.140.18
03:16 • 5796 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
23:57 • 11854 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 31708 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 39206 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 28585 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 47490 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25701 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23333 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54901 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41711 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
Курс валют на 2 октября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,2215 грн/долл., что является девальвацией на восемь копеек. Курс евро составляет 48,37 грн/евро, а злотого – 11,36 грн/злотый.

Курс валют на 2 октября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2215 грн/долл., что девальвировало гривну на восемь копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,37 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,36 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,47-41,02 грн, евро по 48,78-48,15 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,21-41,30 грн, евро - по 48,65-48,80 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,22-41,25 грн/долл. и 48,46-48,48 грн/евро.

        «Укрэнерго» предлагает повысить на 20% тариф на передачу электроэнергии на следующий год01.10.25, 18:29 • 2046 просмотров

        Дополнение

        Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Кабмину увеличить прожиточный минимум в 2026 году на одного человека в месяц с 3209 грн до 8 196,64 грн. Минимальную заработную плату – с 8647 грн до 9 664 грн. в месяц.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Электроэнергия
        Национальный банк Украины
        Верховная Рада
        Укрэнерго