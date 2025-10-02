Курс валют на 2 жовтня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2215 грн/дол., що є девальвацією на вісім копійок. Курс євро становить 48,37 грн/євро, а злотого – 11,36 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2215 грн/дол., що девальвувало гривню на вісім копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,37 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,36 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:
- у банках долар торгується за курсом 41,47-41,02 грн, євро за 48,78-48,15 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,21-41,30 грн, євро - за 48,65-48,80 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,22-41,25 грн/дол. та 48,46-48,48 грн/євро.
“Укренерго” пропонує підвищити на 20% тариф на передачу електроенергії на наступний рік01.10.25, 18:29 • 2060 переглядiв
Доповнення
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Кабміну збільшити прожитковий мінімум у 2026 році на одну особу у місяць з 3209 грн до 8 196,64 грн. Мінімальну заробітну плату – з 8647 грн до 9 664 грн. на місяць.