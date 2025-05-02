Курс валют на 2 мая: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5945 грн/долл., что укрепило ее на 12 копеек. В обменниках доллар торгуется по 41,55-41,45 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5945 грн/долл., что укрепило гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара США составляет 41,59 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,08 грн/евро. А официальный курс польского злотого составляет 11,00 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,85-41,25 грн,
евро по 47,60-46,90 грн, злотый по 11,30-10,65 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,55-41,45
грн, евро - по 47,45-47,20 грн, злотый по 11,05-10,92 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,64-41,67
грн/долл. и 47,13-47,15 грн/евро.
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