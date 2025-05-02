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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
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Курс валют на 2 травня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5945 грн/дол., що зміцнило її на 12 копійок. В обмінниках долар торгується за 41,55-41,45 грн.

Курс валют на 2 травня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5945 грн/дол., що зміцнило гривню на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара США становить 41,59 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,08 грн/євро. А офіційний курс польського злотого становить 11,00 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,85-41,25 грн, євро за 47,60-46,90 грн, злотий за 11,30-10,65 грн; 
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,55-41,45 грн, євро - за 47,45-47,20 грн, злотий за 11,05-10,92 грн; 
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,64-41,67 грн/дол. та 47,13-47,15 грн/євро.

        Бізнес став песимістичніше налаштованим, готується до зростання цін - НБУ01.05.25, 14:32 • 5870 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        ЕкономікаФінанси
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