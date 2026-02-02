$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 12314 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 25136 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 43830 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 28991 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 36542 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 27976 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 46172 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 61778 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39266 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36463 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Курс валют на 2 февраля: евро существенно дешевеет

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,41 грн. Евро подешевел сразу на 22 копейки – до 51,02 грн.

По состоянию на понедельник, 2 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,41 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 42,85 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,02. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,8113 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0225 грн (-22 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1230 грн. (-7 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,62-43,16 грн, евро по 50,77-51,57 грн, злотый по 11,90 -12,50 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,82-42,85 грн/долл. и 50,98-51,00 грн/евро.

      Напомним

      29 января Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% - впервые с марта прошлого года.

