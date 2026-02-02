Курс валют на 2 февраля: евро существенно дешевеет
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,41 грн. Евро подешевел сразу на 22 копейки – до 51,02 грн.
По состоянию на понедельник, 2 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,41 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 42,85 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,02. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,8113 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0225 грн (-22 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1230 грн. (-7 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,62-43,16 грн, евро по 50,77-51,57 грн, злотый по 11,90 -12,50 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,82-42,85 грн/долл. и 50,98-51,00 грн/евро.
Напомним
29 января Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% - впервые с марта прошлого года.
