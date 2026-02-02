Курс валют на 2 лютого: євро істотно дешевшає
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,41 грн. Євро подешевшав одразу на 22 копійки - до 51,02 грн.
Станом на понеділок, 2 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,41 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 42,85 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,02. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,8113 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0225 грн (-22 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1230 грн. (-7 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 42,62-43,16 грн, євро за 50,77-51,57 грн, злотий за 11,90 -12,50 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,82-42,85 грн/дол. та 50,98-51,00 грн/євро.
Нагадаємо
29 січня Національний банк України знизив облікову ставку до 15% - уперше з березня минулого року.
