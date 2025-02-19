Курс валют на 19 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5705 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00 утра:

Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,40 грн в банках. Евро можно купить за 43,90 грн, а продать за 43,30 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,61-41,64 грн, а евро - по 43,50-43,51 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,98-41,01 грн/долл. для доллара и 44,12-44,13 грн/евро для евро.

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