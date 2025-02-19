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Келлог планирует 19 февраля быть в Украине - источники

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Курс валют на 19 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Курс валют на 19 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев  •  УНН

 • 6470 просмотра

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,57 грн/долл., укрепив ее на 2 копейки. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,40-41,95 грн, евро - 43,30-43,90 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5705 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,46 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,40 грн в банках. Евро можно купить за 43,90 грн, а продать за 43,30 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,61-41,64 грн, а евро - по 43,50-43,51 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,98-41,01 грн/долл. для доллара и 44,12-44,13 грн/евро для евро.

Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный13.02.25, 20:01 • 44145 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
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