Курс валют на 19 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5705 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,57 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,46 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:

Долар можна купити за 41,95 грн, а продати за 41,40 грн у банках. Євро можна купити за 43,90 грн, а продати за 43,30 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,61-41,64 грн, а євро - за 43,50-43,51 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,98-41,01 грн/дол. для долара та 44,12-44,13 грн/євро для євро.

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