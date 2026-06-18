Курс валют на 18 июня: доллар немного подорожал, а евро чуть упал
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,80 грн, а евро снизился до 51,93 грн. В банках средний курс продажи доллара составляет 45,07 грн, евро — 52,40 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,8064 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 18 июня на уровне 51,9306 грн/евро, укрепив гривну за день на 1 копейку.
Согласно данным на профильных сайтах на утро четверга:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,60 грн при покупке и 45,07 грн при продаже, евро - 51,73 грн и 52,40 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,85 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро - по 52,20 грн и 52,37 грн соответственно.
Международные резервы Украины продолжают "худеть" - сократились до $45,7 млрд05.06.26, 13:35 • 29896 просмотров