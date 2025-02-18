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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
04:00 • 76196 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 108979 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 110912 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 114136 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 117912 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 18 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/долл., что на 7 копеек крепче. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,4-42 грн, евро - 42,9-44,9 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,55 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,51 евро/долл.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30 утра:

  • Доллар можно купить за 41,4 гривен, а продать за 42 гривен в банках. Евро можно купить за 42,9 гривен, а продать за 44,9 гривны в банках.
    • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,64 гривен, а евро - по 43,65-43,81 гривен.
      • На межбанке курсы составляют соответственно 41,5-41,53 грн/долл. и 43,49-43,51 грн/евро.

        Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный13.02.25, 20:01 • 44072 просмотра

        Павел Башинский

        Павел Башинский

        Экономика
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