Курс валют на 18 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/долл., что на 7 копеек крепче. В банках и обменниках доллар торгуется в пределах 41,4-42 грн, евро - 42,9-44,9 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,55 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,51 евро/долл.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30 утра:
- Доллар можно купить за 41,4 гривен, а продать за 42 гривен в банках. Евро можно купить за 42,9 гривен, а продать за 44,9 гривны в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,64 гривен, а евро - по 43,65-43,81 гривен.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,5-41,53 грн/долл. и 43,49-43,51 грн/евро.
Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный13.02.25, 20:01 • 44072 просмотра