Курс валют на 18 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,55 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,51 евро/долл.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:30 утра:

Доллар можно купить за 41,4 гривен, а продать за 42 гривен в банках. Евро можно купить за 42,9 гривен, а продать за 44,9 гривны в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,64 гривен, а евро - по 43,65-43,81 гривен.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,5-41,53 грн/долл. и 43,49-43,51 грн/евро.

Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный